Rayakan Ulang Tahun Al Ghazali, Maia Estianty dan Ahmad Dhani Kompak Unggah Foto Bareng Anak Sulung

PIKIRAN RAKYAT - Si sulung Al Ghazali baru saja merayakan ulang tahunnya ke 23 pada 1 September 2020 kemarin.

Di pertambahan umurnya, beragam ucapan pun datang dari sederet teman-teman terdekat, dan tentunya dari kedua orang tuanya, Maia Estianti juga Ahmad Dhani.

Sama-sama kompak rayakan ulang tahun putra pertamanya, Ahmad Dhani dan Maia Estianty pun mengunggah foto berdua dengan Al Ghazali.

Baca Juga: Kaget Temukan Ular di Rumah? Jangan Langsung Dibunuh, Ini Penjelasan Pakar

Wanita asal Surabaya Jawa Timur itu mengunggah foto dirinya dan Al. Tak hanya mengucapkan selamat ulang tahun, Maia juga menuliskan doa di keterangan foto.

loading...

"Happy Birthday, son!!! @alghazali7 yang ke-23 tahun," tulis Maia Estianty seperti dikutip dari laman Instagram @maiaestiantyreal pada 1 September 2020.

"Semoga kamu makin dewasa, makin sholeh, makin sukses, makin bahagia, makin baik segalanya. Always proud of you. Bunda and Daddy @irwanmussry always love you," sambungnya.

Baca Juga: Kebijakan Bantuan Pulsa Dinilai Positif, Komisi X DPR RI Minta Kemendikbud Tak Salah Pilih Operator

Unggahan Maia itu seketika dibanjiri komentar netizen. Beberapa seleb juga turut mengucapkan selamat di kolom komentar.