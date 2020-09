Makna Lagu Wake Me Up When September Ends Sesungguhnya, Ini Kata Sutradaranya

PIKIRAN RAKYAT - Lagu Wake Me Up When September Ends yang dipopulerkan oleh band Green Day kerap digaungkan oleh kebanyakan orang sebagai pembuka datangnya bulan September.

Lagu yang dirilis pada 20 September 2004 tersebut tampaknya masih relevan untuk telinga orang-orang saat ini.

Per Rabu, 2 September 2020 video klip yang diunggah oleh Green Day telah ditonton oleh 165 juta orang di seluruh dunia.

Dibalik populernya lagu tersebut, ternyata ada makna mendalam terkait kepergian ayah dari penyanyi utama Green Day, Billie Joe Armstrong.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Song Facts, Billie menulis lagu tersebut saat ayahnya meninggal akibat kanker pada 1 September 1982.

Pada pemakaman sang ayah, ia menangis keras dan berlari pulang dan mengunci diri di dalam kamar.

Saat ibunya pulang dan mengetuk pintu kamar Billie, ia berkata 'bangunkan aku ketika September berakhir' atau dalam bahasa Inggris berarti 'wake me up when September ends'.