Potret Doyok Naik Jet Pribadi di AS Disoroti, sang Komedian: Belum Pulang Sudah Heboh di Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Komedian Doyok mendadak jadi perbincangan, setelah lama tak muncul di layar kaca televisi.



Doyok menjadi sorotan lantaran potret pribadinya yang tengah melakukan perjalanan ke berbagai tempat di luar negeri.



Kehidupan pribadi Doyok saat ini dikabarkan kaya raya, sang komedian bahkan dijuluki Sultan terkaya di Amerika Serikat (AS) oleh sebagian orang.

Doyok dikabarkan pergi berlibur menggunakan jet pribadi miliknya. Sisi lain kehidupan Doyok pun diungkap dalam kanal YouTube Basuki Surodjo pada Senn, 31 Agustus 2020.



Saat berteu Doyok yang terekam dalam konten YouTube-nya, Basuki lantas menyinggung potret liburan Doyok naik jet pribadi ke Negeri Paman Sam.



"Naik private jet loh, luar biasa," kata Basuki dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube Basuki Surodjo.

Doyok pun hanya tersenyum santai saat menanggapi julukan Sultan yang kerap dibicarakan publik terhadapnya.



"Jadi sultan di Amerika, foto di Hollywood cuy. Emang saya salah foto yang indah di Amerika? Masa latarnya kuburan," kata Doyok.



Pemilik nama asli Selamet itu menjelaskan foto liburan di jet pribadi itu bisa viral.

Doyok berujar hal itu bermula saat dirinya mengirimkan potret liburannya di AS pada sang anak dan diunggah ke Instagram.



Sementara Doyok yang belum paham betul dengan media sosial, merasa kaget lantaran potret liburannya menjadi heboh di Indonesia.



"Abis aku foto. Aku kirim ke anak-anakku, dimasukin ke Instagram. Aku enggak ngerti Instagram, tahunya hanya sms saha. Rame. Aku belum pulang dari Amerika, masih di sana udah hebod di Indonesia," ujar Doyok.



Potret kemunculan foto liburan Doyok di AS membuat heboh netizen lantaran dinilai sang komedian telah hidup mewah.***