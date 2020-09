Presiden Korsel Moon Jae In Apresiasi Kesuksesan BTS di Billboard Hot 100: Prestasi Luar Biasa

PIKIRAN RAKYAT - BTS mendapat ucapan spesial dari Presiden Korea Selatan, Moon Jae In usai torehan prestasi lagu berbahasa Inggris Dynamite.

Dynamite BTS membuat debut luar biasa di posisi pertama Billboard Hot 100, Billboard telah mengumumkan 10 peringkat teratas untuk minggu terakhir hingga 5 September 2020.

Pencapaian BTS menjadi artis Korea pertam yang berhasil mencetak tonggak sejarah hingga mencapai nomor satu Billboard Hot 100.

Presiden Korea Selatan, Moon Jae In memberikan apresiasi dengan ucapan selamat melalui akun Twitter resminya @moonriver365 pada Selasa, 1 September 2020.

Moon Jae In menuliskan jika pencapaian BTS di Billboard berhasil mencetak sejarah dalam industri K-pop.

"BTS telah meraih No. 1 pertama di tangga lagu Billboard Hot 100, menulis babak baru dalam sejarah Kpop sebagai band Korea pertama yang melakukannya. Setelah empat kali menduduki puncak tangga lagu album utama Billboard 200, mereka sekarang mencapai No. 1 di kedua tangga lagu," tulis Moon Jae In dalam akun Twitter @moonriver365.

Moon Jae In lantas mengungkapkan rasa bangganya terhadap prestasi RM, Jin, Suga, J-Hoper, Jimin, V dan Jungkook lewat lagu Dynamite.