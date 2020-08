Lagu 'Rain On Me' Duet Lady Gaga dan Ariana Grande Raih 2 Piala di MTV Video Music Awards 2020

PIKIRAN RAKYAT - Acara tahunan MTV Video Music Awards 2020 dilaksanakan di New York, Amerika Serikat, Senin 31 Agustus 2020 pukul 07.00 WIB.

Meski digelar di tengah pandemi Covid-19 tidak menyurutkan kemeriahan MTV VMA 2020, acara yang berlangsung secara outdoor ini pun menerapkan sejumlah protokol kesehatan secara ketat.

Terdapat Banyak artis yang masuk dalam nominasi penghargaan ini, mulai dari jenis video klip, musik pop, rock, R&B, bahkan nominasi K-Pop pun tak kalah ketinggalan.

Selain itu para penyanyi ternama seperti Lady Gaga, Justin Bieber, Arianna Grande, Taylor Swift juga masuk kedalam nominasi.

Tidak ketinggalan boyband paling fenomenal asal Korea Selatan, BTS juga akan tampil sebagai performer dengan lagu terbaru mereka, 'Dynamite' untuk acara VMA nanti bersama dengan para penyanyi terkenal lainnya.

Sebagaimana diberitakan Kabarlumajang.com sebelumnya dalam artikel "Lady Gaga dan Ariana Grande Raih Dua Piala di MTV VMAs 2020 untuk Lagu 'Rain on Me'", acara ini juga akan dipandu oleh Keke Palmer.

Dan yang terbaru 2 penyanyi paling terkenal dunia, Lady Gaga dan Ariana Grande sukses menyabet penghargaan Best Collaboration/ kolaborasi terbaik Song of The year dalam MTV VMA 2020 untuk lagu 'Rain On Me'.