Sinopsis Drama Korea Do You Like Brahms? Mulai Tayang Hari Ini

PIKIRAN RAKYAT - Usai bintangi serial drama Korea berjudul Dr. Romantic 2, aktor Kim Min Jae siap menyapa para penggemarnya lewat drama Korea terbaru.

Pria berusia 23 tahun ini dikonfirmasi telah menerima tawaran sebagai pemeran utama dalam drama terbaru yang diproduksi stasiun TV SBS berjudul Do You Like Brahms?

Selain dibintangi aktor tampan, Kim Min Jae, Do You Like Brahms juga dibintangi artis populer di Korea Selatan, Park Eun Bin.

Sinopsis Do You Like Brahms

Tak hanya mengisahkan percintaan, drama ini juga menyisipkan kisah perjuangan meraih impian di bangku perkuliahan di salah satu kampus bergengsi di Korea Selatan.

Nantinya, dalam drama ini Park Eun Bin akan memainkan peran utama perempuan bernama Chae Song Ah, seorang siswa tahun keempat jurusan biola yang tujuh tahun lebih tua dari teman-temannya.

Sementara tokoh pria akan dibintangi Kim Min Jae sebagai Park Joon-young, seorang pianis elit.