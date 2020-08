Empat Serial Drama Korea Terbaru yang Tayang Bulan September, Simak Sinopsis Singkatnya

PIKIRAN RAKYAT - Para pecinta drama Korea akan dimanjakan dengan hadirnya empat serial terbaru yang akan tayang pada September.

Empat drama Korea yang akan tayang pada September nanti di artaranya adalah "Record of Youth" yang dibintangi oleh Park Bo Gum.

"Record of Youth" adalah salah satu drama Korea yang masuk dalam jajaran Netflix Original dan tayang September nanti.

Baca Juga: Nations League: Ryan Giggs Tak Sertakan 4 Pemain di Timnas Wales, Termasuk Aaron Ramsey

Selain serial yang dibintangi oleh Park Bo Gum itu, ada tiga drama Korea lain yang akan tayang September.

loading...

Tiga drama Korea yang akan tayang September itu antara lain adalah "#Alive", "The School Nurse Files" dan "Private Lives".

Sebelum menontonnya, berikut ini adalah sinopsis singkat dari drama Korea yang akan tayang September berdasarkan keterangan resmi Netflix yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Baca Juga: 5 Drama Korea Terbaru September 2020, dari Private Life hingga Lies of Lies

"Record of Youth"

Tayang pada 7 September serial drama ini mengikuti kehidupan tiga orang yang bekerja di industri fesyen. Meski tidak mudah untuk mewujudkan cita-cita, ketiga orang ini siap berjuang mengejar impian mereka dengan semangat muda yang dimiliki.



"Record of Youth" dibintangi oleh Park Bo Gum, Park So Dam dan Byeon Woo Seok.



"#Alive"

Serial ini dibintangi oleh Yoo Ah In dan Park Shin Hye, bercerita tentang sebuah wabah misterius yang menyebar luas dan cepat di seluruh kota. Seorang laki-laki harus berjuang hidup sendirian di kamar apartemennya tanpa ada sinyal telepon maupun internet. "#Alive" tayang mulai 8 September 2020.