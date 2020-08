Sinopsis Film Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadow, Tayang Sebentar Lagi

PIKIRAN RAKYAT - Film Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadow merupakan film keenam dari seri Teenage Mutant Ninja Turtles.

Film Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadow disutradarai oleh Dave Green dan rilis perdana pada Juni 2016 di Amerika Serikat.

Film Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadow dibintangi oleh para aktor ternama seperti Megan Fox, Stephen Amell, Will Arnett, Laura Linney, Noel Fisher, Jeremy Howard, Pete Ploszek, Alan Ritchson, Brian Tee, dan Tyler Perry.

Baca Juga: Anak Buahnya Terlibat Penyerangan Mapolsek Ciracas,Kasad: TNI AD Mohon Maaf, Pelaku Bayar Ganti Rugi

Film Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadow adalah film bergenre petualangan komedi yang pastinya cocok menemani akhir pekan.

loading...

Lantas, bagaimana kisah keempat kura-kura yang ditonjolkan dalam film Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadow?

Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-Depok.com sebelumnya dalam artikel "Sinopsis Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of The Shadows yang Tayang Malam Ini", simak sinopsis Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadow berikut ini.

Baca Juga: 4 Tips Diet ala Kang Sora, Tetap Bisa Makan 3 Kali Sehari

Sinopsis Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadow