Sinopsis Drakor Alice, Dibintangi Joo Won hingga Kim Hee Sun

PIKIRAN RAKYAT - Setelah lama dinanti-nanti oleh penggemar drama Korea, akhirnya SBS resmi merilis serial drama yang dibintangi oleh Kim Hee Sun dan Joo Won berjudul Alice.

Diramaikan oleh sederet aktor papan atas Korea Selatan, drama ini disutradarai oleh Baek Soo Chan, sineas di balik drama Into the World Again (2017), Beautiful Gong Shim (2016), A Girl Who Sees Smells (2015), hingga Dream (2009).

Dalam penggarapan drama yang dibintangi Joo Won ini, sutradara Alice bekerja sama dengan penulis naskah Kim Kyu Won.

Sinopsis Alice

Drama bergenre sci-fi misteri ini menceritakan tentang sebuah kematian yang memisahkan seorang laki-laki dan perempuan untuk selamanya, tetapi kisah baru dimulai saat mereka dipertemukan kembali bak sebuah keajaiban.

Park Jin Gyeom (Joo Won) adalah seorang detektif polisi yang tidak menunjukkan emosinya. Saat menyelidiki kasus misterius, ia menyadari adanya penjelajah waktu.

Sang penjelajah waktu tersebut datang ke masa sekarang melalui portal yang disebut Alice.

