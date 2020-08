PIKIRAN RAKYAT - Sinopsis film Come and Find Me berikut berisi informasi terkait pemeran, sutradara, dan ringkasan cerita.

Bagi pecinta film, nama Zack Whedon pasti tak asing lagi di telinga. Kali ini, Zack menjadi sutradara film Come and Find Me.

Film Come and Find me diisi oleh beberapa aktor ternama Hollywood.

Sebut saja aktor Aaron Paul, Enver Gjokaj, hingga Annabelle Wallis saling beradu akting dalam film Come and Find Me.

Meski dirilis pada 11 November 2016 silam, Come and Find Me masih patut ditonton oleh para penikmat film.

Sinopsis film Come and Find Me

Dikutip dari artikel RingtimesBanyuwangi.com berjudul 'Tayang Malam ini di Bioskop Trans TV, Berikut Sinopsis Film Come and Find Me', Come and Find Me menceritakan tentang seorang pria bernama David. Ia memiliki kekasih bernama Claire.