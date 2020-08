Sukses Berperan di Drama It's Okay to Not Be Okay, Park Gyu Young Dikabarkan Segera Garap Drama Baru

PIKIRAN RAKYAT - Aktris Park Gyu Young siap kembali membintangi drama Korea terbaru usai sukses berperan sebagai Nam Joo Ri di It's Okay to Not Be Okay.

Wanita berusia 27 tahun ini dikabarkan akan bergabung dengan Ji Sung dan Jinyoung GOT7 untuk membintangi drama Korea terbaru.

Pada 27 Agustus, Soompi melaporkan bahwa Park Gyu Young akan berperan dalam drama tvN mendatang bertajuk, Devil Judge sebagai karakter utama.

Menanggapi laporan tersebut, sumber dari agensi Park Gyu Young, Saram Entertainment juga membenarkan perihal tawaran tersebut.

“Park Gyu Young telah menerima tawaran untuk membintangi drama baru ‘Devil Judge,’ dan dia secara positif meninjau tawaran tersebut,” ujar perwakilan Saram Entertainment.

Nantinya, Park Gyu Young akan memerankan tokoh Yoon Soo Hyun, teman lama Kim Ga On. Dalam perannya, dia adalah wanita pantang menyerah yang tidak tahu bagaimana harus menyerah.

Drama Korea Devil Judge akan menampilkan cerita yang menarik dibanding drama bertema hukum lainnya.