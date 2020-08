Tahukah ARMY? Jungkook BTS Nyaris Debut dengan 3 Nama Panggung Aneh

PIKIRAN RAKYAT - Siapa tak kenal dengan member termuda boyband BTS, Jungkook? Parasnya yang rupawan dan kepiawaiannya bernyanyi tentunya dengan mudah menarik simpati netizen.

Sebelum memutuskan untuk debut di dunia hiburan Korea Selatan, memilih nama panggung adalah salah satu hal penting yang dipersiapkan menjelang debut.

Biasanya nama panggung digunakan saat nama asli dinilai kurang menarik dan pihak agensi yang akan menggantinya.

Salah satu grup yang banyak menggunakan nama panggung ialah BTS, sang leader RM, SUGA, J-Hope, dan V menggunakan nama panggung.

Member termuda BTS, Jungkook diketahui memiliki tiga pilihan nama panggung yang mungkin terdengar aneh.

Selama episode reality show Ask Us Anything yang mengundang BTS, Jungkook berbagi bahwa ia awalnya akan debut dengan nama panggung.

Namun, nama panggung yang disiapkan pihak agensi itu akhirnya tak dipilih Jungkook karena beberapa alasan.