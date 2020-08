Hadir di Pesta Ulang Tahun Putri Sambung, Zaskia Gotik Tulis Pesan Khusus untuk Aqila

PIKIRAN RAKYAT - Putri sambung penyanyi dangdut Zaskia Gotik, Aqila Ramadhani Sirajudin baru saja berulang tahun pada Selasa, 25 Agustus 2020 kemarin.

Dalam momen perayaan ulang tahun putri sambungnya, Zaskia Gotik bersama sang suami, Sirajuddin Mahmud Sabang turut merayakan hari bahagia Aqila.

Kedatangan Zaskia Gotik dan sang suami juga disambut oleh mantan istri Sirajuddin, Imel Putri yang juga hadir di perayaan ulang tahun Aqila.

Momen ulang tahun putri Sirajuddin tersebut menjadi pertemuan Zaskia Gotik dan Imel Putri setelah sekian lama tak terlihat bersama.

Dalam perayaan tersebut, Zaskia Gotik juga turut membagikan potret kebahagiaannya ke laman Instagram pribadi milikinya.

Tak sekedar membagikan foto kebersamaannya bersama putri sambung dan Imel Putri, Zaskia Gotik juga tak lupa menuliskan pesan khusus untuk Aqila Ramadhani Sirajuddin.

"Happy birthday sayangku Aqila. So grateful you came into our lives. Semoga Qila sehat terus, semakin pintar, jadi anak yg shaleha Dan selalu Jadi kebanggaan mami , papa, aunty dan semua," tulis Zaskia Gotik seperti dikutip dari laman Instagram @zaskia_gotix.