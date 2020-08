Profil Ovi Dian, Jebolan Miss Indonesia 2012 yang Miliki Lapangan Golf hingga Masjid Pribadi

PIKIRAN RAKYAT - Presenter sekaligus model Ovi Dian kini tengah menjadi perbincangan publik.

Pasalnya, baru-baru ini kediaman Ovi Dian dikunjungi oleh Boy William yang juga rekan sesama presenternya.

Melalui kanal YouTube Boy William yang diunggah pada Selasa, 25 Agustus 2020 kemarin, pria berusia 28 tahun itu tampak kagum melihat rumah mewah Ovi Dian.

Baca Juga: Drama Sejarah Cut By The Heart Gandeng Son Ye Jin dan Kang Ha Neul, Agensi Buka Suara

Boy semakin dibuat terkesima ketika melihat salah satu bagian rumah Ovi yang mengusung konsep tradisional khas Indonesia seperti rumah-rumah di Pulau Dewata, Bali.

"Gue kalau lagi off, gue biasanya suka just challenge here karena berasa kayak lagi liburan saja di Bali," ucap Ovi sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com.

Tak hanya itu, di bagian belakang rumahnya pun tersedia lapangan golf hingga masjid pribadi milik keluarganya.

Baca Juga: Mantan Presiden Klub Barcelona Tegaskan Lionel Messi Tak Bisa Pergi Seenaknya

Menurut Ovi, desain rumah mewahnya bermula dari kesukaan ibunya yang kerap mengoleksi barang-barang bernuansa etnik.