Trending di Twitter, Jae Day6 Unggah Momen Duet Nyanyi Bersama Niki Zefanya

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi asal Korea Selatan, Jae Park atau Jae Day6 beberapa waktu lalu mengapresiasi lagu baru Niki Zefanya yang berjudul Lose.

Niki Zefanya resmi merilis lagu barunya pada 12 Agustus 2020 lalu yang disambut antusias penggemar sekaligus Jae Day6.

Lagu baru milik Niki Zefanya pun didengarkan oleh anggota band rock Day6, Jae Park hingga menuliskan penggalan liriknya melalui cuitan Twitter.

"I don't need a take your heart. You keep yours. I'll keep mine," tulis Jae sambil menyematkan emoji menangis pada 12 Agustus 2020 lalu.

Dua minggu lagu tersebut diunggah, kabar gembira kembali datang dari Niki Zefanya.

Lagu Lose kembali mendapat apresiasi dari Jae Park Day6. Berbeda dari sebelumnya, wajah Niki Zefanya justru muncul di akun Twitter Jae.

Rupanya Jae Park membagikan momen dirinya saat berduet dengan Niki Zefanya menyanyikan lagu Lose yang diunggah dua minggu lalu.