Kolaborasi Bareng BLACKPINK, Selena Gomez Ciptakan Es Krim Rasa Baru

PIKIRAN RAKYAT - Jelang kolaborasinya bersama BLACKPINK, Selena Gomez tampak mempersiapkan berbagai hal untuk merilis lagu berjudul Ice Cream.

Tinggal menunggu tanggal rilis pada 28 Agustus mendatang, Selena Gomez pun meramaikan perilisannya dengan mengeluargan es krim rasa baru.

Ya, mantan kekasih Justin Bieber ini memang diketahui amat menyukai dessert, lewat unggahan video di Instagram Selena mengungkap akan mengeluarkan rasa baru yakni Ice Cream Cookies & Cream Remix bersama merek dagang Serendipity.

Es krim ini disebut Selena Gomez dibuat dari campuran es krim vanila berwarna merah muda dengan tambahan kue dan permen gula di atasnya.

"Untuk menghormati perilisan Ice Cream dengan @blackpinkofficial, saya membuat Cookies and Cream Remix dibuat dengan es krim vanila merah muda sebagai penghormatan untuk BLACKPINK!," tulis Selena Gomez di laman Instagram @selenagomez.

Nantinya, es krim Cookies and Cream Remix ini dijual dengan harga 5,99 dolar Amerika atau sekitar Rp87.000.

Bersamaan dengan itu, pelantun Lose You To Love Me ini juga mengumumkan bahwa dia jadi investor merek sekaligus restoran Serendipity 3.