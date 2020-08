Berkat Perannya di Drama 'The Way I Hate You', Jaemin NCT Jadi Aktor Terbaik di Seoul Webfest Awards

PIKIRAN RAKYAT - Jaemin, salah satu member NCT menggondol piala aktor terbaik di Korea dalam Seoul Webfest Awards.

Pemilik nama asli Na Jae-Min ini menang berkat perannya di drama series 'The Way I Hate You'.

Drama series ini terdiri atas enam episode dengan durasi masing-masing 14 menit.

Seoul Webfest Awards 2020 merupakan ajang apresiasi kepada insan web series dari berbagai penjuru dunia.

Tahun ini ada 190 nominasi dari 25 negara yang berkompetisi dalam ajang ini.

Hal ini tetu saja membuat NCTZEN, fans NCT Dream bangga dengan Jaemin. Apalagi ini merupakan drama series pertama Jaemin di dunia akting.

Selain Jaemin, sejumlah insan web series lain yang memenangkan penghargaan ini diantaranya Bryan Thompson pemeran drama series Noventa yang dinobatkan sebagai Best Actor International.