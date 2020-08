Jennie BLACKPINK Dituding Tak Profesional hingga Pemalas, Tagar #ApologizeToJennie Trending Twitter

PIKIRAN RAKYAT - Member BLACKPINK, Jennie mendadak masuk dalam deretan trending di Twitter. Hal ini bermula dari protes BLINK kepada selebgram dan YouTuber Natya Shina.

Dalam Instagram Storynya, member cover dance Pink Panda ini mengungkapkan Jennie tak profesional di atas panggung. Bahkan ia memperlihatkan beberapa bukti bahwa member BLACKPINK ini malas-malasan saat menari.

Unggahan tersebut itu dimulai dari pemaparan secara lengkap alasan-alasan dari Jennie Blackpink yang terlihat malas menari.

Mulai dari cedera pergelangan kaki, alami cedera sejak sebelum debut, sering merasa pusing saat menari, hingga muak dengan lagu yang diputar berulang kali.

“Buka YouTube nemu video ini. Ternyata nggak di Indo aja loh dia malesnya. Konser di mana-mana kayanya emang gitu ya mba Jen," tulis Natya Shina di Instagram pribadinya @natyashina pada 23 Agustus 2020.

"Sebagai Blink aku jujur kecewa sama attitudenya yang ga profesional. I know she can do much better! Hehe. Sorry kalau ada yang tersinggung, aku bukan fans fanatik jadi masih bisa nilai secara objektif," sambungnya.

KRITIKAN yang ditujukan terhadap Jennie BLACKPINK.* Instagram.com/natyashina

