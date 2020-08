Drama Fantasi Urban Baru 'Tale of the Nine Tailed' Bakal Tayang 7 Oktober 2020 Mendatang

PIKIRAN RAKYAT - Menggantinkan drama 'Flower of Evil', drama Korea Selatan berjudul 'Tale of the Nine Tailed' siap tayang perdana 7 Oktober 2020 mendatang.

Drama fantasi urban ini dapat dinikmati pada saluran televisi tvN.

'Tale of the Nine Tailed' bercerita tentang gumiho pria (rubah berekor sembilan) yang tinggal dan menetap di kota serta sutradara produksi yang tak kenal takut (PD) yang mempunyai tekat untuk memburunya.

Lee Dong Wook memerankan gumiho Yi Yeon, Jo Bo-ah berperan sebagai Nam Ji-ah, dan Kim Bum berperan sebagai Yi Rang.

Lebih lanjut, Jo Bo-ah yang berperan sebagai Nam Ji-ah merupakan seorang produser yang menjalankan program supernatural.

Sementara Kim berperan sebagai Yi Rang, saudara tiri Yi Yeon yang lahir dari manusia dan gumiho.

Aktor Kim Yong Ji, Hwang Hee, Kim Jung-nan, dan Ahn Kil-kang juga tampil dalam drama ini.