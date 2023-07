Kim Seon Ho dan Han So Hee Dikabarkan Reuni di Drama Baru 'Can This Love be Interpreted'

PIKIRAN RAKYAT - Pemeran Korea Selatan, Kim Seon Ho dan Han So Hee dikabarkan akan reuni dalam drama terbaru berjudul "Can This Love be Interpreted".

Kim Seon Ho dikabarkan akan menjadi pemeran utama dalam drama baru karya Hong Sister (Hong Jung Eun dan Hong Mi Ran). Hong Sister dikenal dengan drama "My Girl", "You're Beautiful", “My Girlfriend is a Gumiho,” “The Greatest Love” “Master’s Sun”,” “Hotel Del Luna,” dan banyak lagi.

Sementara itu, Han So Hee juga dikabarkan sedang diperbincangkan untuk membintangi drama tersebut dan menjadi lawan akting Kim Seon Ho.

Menanggapi kabar tersebut, agensi Kim Seon Ho, SALT Entertainment menyatakan jika aktornya memang menerima tawaran untuk membintangi proyek baru Hong Sisters "Can This Love be Interpreted?”.

“Dia secara positif meninjau tawaran tersebut,” ungkap agensi itu.

seorang perwakilan dari agensi Han So Hee, 9ato Entertainment juga menyatakan bahwa proyek baru Hong Sisters “Can This Love be Interpreted?” adalah salah satu proyek yang aktris tersebut terima tawarannya. Namun, belum ada yang diputuskan mengenai proyek selanjutnya.

“Can This Love be Interpreted?” menceritakan kisah seorang penerjemah dan aktor papan atas. Kisah asmara terungkap saat seorang pria dan seorang wanita salah menafsirkan kata-kata orang lain yang mengungkapkan cinta dengan cara yang sangat berlawanan.