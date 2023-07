Han So Hee Dikabarkan Jadi Model MV Seven Jungkook BTS, BIGHIT MUSIC Sulit Konfirmasi

PIKIRAN RAKYAT - Han So Hee dikabarkan menjadi model video klip lagu solo Jungkook BTS yang berjudul "Seven". Syuting video klip itu dilakukan di Los Angeles, Amerika Serikat, pekan lalu. Han So Hee kembali ke Korea Selatan pada 22 Juni 2023 setelah syuting rampung.

Video klip "Seven" menjadi penampilan terbaru Han So Hee sebagai model video klip setelah empat tahun. Sebelumnya, dia membintangi video klip "You & I" oleh Melomance pada tahun 2019.

Sebelumnya, BIGHIT Music mengumumkan Jungkook BTS yang akan merilis single debutnya pada 14 Juli 2023.

Penjelasan BIGHIT dan 9ato Entertainment

Mengutip laporan Soompi pada Sabtu, 1 Juli 2023, BIGHIT MUSIC belum mengonfirmasi kabar Han So Hee akan menjadi model video klip Jungkook BTS. Dalam pengumumannya, label yang menaungi BTS dan Tommorow itu menyatakan, "Sulit untuk mengonfirmasi apakah Han So Hee akan tampil dalam video musik solo Jungkook BTS."

Agen Han So Hee, 9ato Entertainment, juga mengomentari hal yang sama, "Sulit untuk mengonfirmasi apakah Han So Hee akan muncul dalam video musik Jungkook."

Han So Hee debut sebagai aktris pada 2017 melalui drama "Money Flower" sebagai pemeran pendukung. Ia kemudian membintangi beberapa drama seperti "100 Days My Prince" dan "Abyss".

Namanya mulai dikenal luas setelah berperan sebagai Yeo Da Kyung dalam drama "The World of the Married" pada 2020. Drama ini menjadi salah satu drama TV kabel dengan rating tertinggi. Setelah kesuksesan tersebut, Han So Hee menjadi pemeran utama dalam beberapa drama Korea seperti "Nevertheless", "My Name", dan "Soundtrack#1".

Pada tahun ini, Han So Hee akan kembali hadir di drama terbaru Netflix yang berjudul "Gyeongseong Creature". Dia akan beradu akting dengan Park Seo Joon. Drama ini bergenre thriller dan mengambil latar musim semi 1945, mengisahkan tentang dua orang yang berjuang untuk bertahan hidup di hadapan monster yang timbul akibat keserakahan.