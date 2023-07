Nikita Willy Kini Bergelimang Harta, Mengaku Bukan Berasal dari Keluarga Kaya Raya

PIKIRAN RAKYAT - Setelah beberapa kali pacaran, Nikita Willy memilih Indra Priawan sebagai pendamping hidupnya. Pesinetron berusia 29 tahun ini menuturkan, ia memilih Indra karena tak ada yang lebih sabar menghadapinya selain pria yang sudah memberinya satu anak itu.

Indra mampu menghadapi Nikita yang terbiasa bekerja sedari kecil dan selalu mendapatkan apa yang diinginkan. Pemilik nama lengkap Nikita Purnama Willy itu mengatakan, Indra adalah satu-satunya pria yang benar-benar mengerti sikap buruknya.

“Dia pasti akan bilang kalau emang kita enggak sepemikiran dia akan bilang. Cuma dia mengerti banget dan menghargai banget kalau misalkan aku milih A, alasannya apa. Kalau memang menurut dia itu masuk dengan dia juga ya udah yok just go for it daripada berantem,” ucap Nikita.

Baca Juga: Beda Gaya Nathalie Holscher dan Nikita Willy Saat Hadir di Ulang Tahun Ameena

Kesabaran Indra terbukti saat Nikita sempat memutuskannya. Usai hubungannya putus, kesabaran bos Blue Bird Group itu terbukti saat ia masih gencar mendekati sang aktris bahkan langsung melamar.

Indra sendiri memilih Nikita sebagai istri karena tak ada wanita lain yang membuatnya nyaman selain pemain sinetron Putri yang Ditukar itu. Dia bisa sabar menghadapi Nikita yang kerap badmood.

“Kalau misalkan orang ada yang gak ngehargain waktu itu aku badmood banget. Aku bisa kayak ada orang telat janjian jam segini tapi dia belum datang aku bisa badmood seharian,” kata Nikita dikutip dari kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo pada 1 Juli 2023.

Baca Juga: Parenting Unik ala Nikita Willy, Latih Anak Tidur Sendiri sejak Bayi

Dia bisa marah karena hal tersebut karena menurutnya waktu adalah hal yang sangat berharga. Selain itu, aktris kelahiran 29 Juni 1994 tersebut adalah sosok yang perfeksionis.