Squid Game 2 Kedatangan Pemain Baru: T.O.P Eks BIG BANG hingga Lee Jin Wook

PIKIRAN RAKYAT - Setelah mendulang kesuksesan secara global di musim pertama, Netflix akhirnya mengumumkan sederet nama-nama baru yang ikut berperan dalam serial Korea Selatan, Squid Game musim kedua.

Netflix turut merilis kegiatan pembacaan naskah pertama untuk serial tersebut pada Kamis, 29 Juni 2023 waktu setempat.

Dalam unggahan itu, tim produksi terlihat sedang bersama sutradara Hwang Dong Hyuk beserta jajaran aktor pemeran Squid Game di musim pertama seperti Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, dan Wi Ha Joon.

Beberapa aktor yang dikonfirmasi akan turut membintangi serial ini seperti Im Siwan, Kang Ha Neul, Park Sung Hoon, dan Yang Dong Geun juga terlihat menghadiri agenda pembacaan naskah tersebut.

Dilansir dari Soompi, Netflix pun kembali mengumumkan nama-nama pemeran tambahan yang telah dikonfirmasi ikut dalam musim kedua. Di antaranya Park Gyu Young, Jo Yu Ri, Won Ji An, T.O.P (eks BIGBANG), Lee Jin Wook, David Lee, Noh Jae Won, dan Kang Ae Sim.

Jajaran pemeran tambahan tersebut langsung menarik perhatian penggemar, baik di Korea maupun mancanegara, terlebih hadirnya mantan anggota BIG BANG bernama asli Choi Seung Hyun itu.

Pasalnya serial ini akan menjadi project comeback T.O.P di dunia akting, setelah sebelumnya sempat membintangi Iris: The Movie, I am Your Teacher, Tazza: The Hidden Card, dan Commitment.

Bergabungnya Lee Jin Wook yang saat ini namanya tengah melambung berkat serial Voice dan Sweet Home dinilai penggemar bisa memberikan warna baru dalam kelanjutan Squid Game ini.