Rendy Kjaernett Diduga Selingkuh, Lady Nayoan Menangis di Depan Anak-anak

PIKIRAN RAKYAT - Akun Instagram Lady Nayoan hilang dua kali. Istri Rendy Kjaernett itu menduga, penyebab akunnya hilang karena dia membongkar dugaan perselingkuhan suaminya dengan Syahnaz Sadiqah. Saat hilang pertama kali, Lady mendapat email pemberitahuan.

Akunnya kemudian kembali dalam kurun kurang dari 15 jam setelah dibantu tim dokter Richard Lee. Namun, setelah kembali akunnya hilang lagi dan tak ada email pemberitahuan. Akunnya masih hilang hingga sekarang.

“Dan kalau yang pertama itu gak ke-log out, masih ada gitu, tapi memang udah gak bisa di-refresh. Sudah yang terakhir gitu, postingannya udah gak ada gitu. Tapi masih ada belum ke log out. Nah kalau ini langsung ke log out gak ada di email pemberitahuan,” kata Lady.

Akibat dugaan perselingkuhan ini, ia sempat pergi dari rumah membawa anak ketiganya. Dua anaknya yang berusia 8 dan 6 tahun tak dibawa.

Kini, wanita berusia 32 tahun itu sudah kembali ke rumah setelah melakukan kesepakatan dengan suaminya. Rendy yang justru kini angkat kaki dari rumah.

“Setelah sepakat komunikasi di chat WhatsApp, jadi dia bilang, ‘Kalau kamu gak mau ketemu aku, aku pergi tapi kamu balik’. Karena memang anak-anakku kan cari aku,” tutur Lady dilansir dari kanal YouTube MAIA ALELDUL TV pada Kamis, 29 Juni 2023.

Saat ia keluar dari rumah, anak keduanya sakit demam. Semula, wanita yang dinikahi Rendy pada 2014 itu menyangka anak-anaknya akan baik-baik saja karena belum mengerti permasalahan ini.

Lady menegaskan, kepergiannya dari rumah bukan berarti ia berniat meninggalkan anak-anak. Dia hanya ingin menenangkan diri.

