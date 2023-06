Momen Desta dan Natasha Rizki Liburan Bareng Usai Cerai

PIKIRAN RAKYAT - Pasangan Natasha Rizki dan Desta sudah resmi bercerai. Namun, mereka tetap menjalin hubungan yang baik demi ketiga anaknya.

Baru-baru ini, Natasha Rizki membagikan momen liburan bersama anak-anaknya. Mereka pergi ke Legoland Malaysia, hal tersebut dibagikan ke unggahan Instagram mereka.

"Here There and Everywhere," kata Natasha Rizky, Rabu, 28 Juni 2023.

Tidak terlihat wajah Desta dalam unggahan tersebut. Namun dilihat dari akun Instagram Desta, dia ikut hadir menemani waktu liburan mereka.

Desta juga membagikan keseruannya ketika bermain di Legoland Malaysia bersama Natasha Rizki dan ketiga anaknya. Momen tersebut kemudian ditanggapi para netizen.

"Masyaallah Liburan lengkap, ayah-ibu-trio strong selamat bersenang2 kalian semua," kata @apsarimersi.

"Walau ortunya sudah tak bersama lagi, tapi ortunya akan selalu ada untuk anaknya. Doa terbaik untuk kalian," ujar @beoneandonly2019.

"Senang kali liat kalian liburan bareng, semoga tetap selamanya," ujar @yolarenza.