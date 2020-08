Dynamite BTS Terus Pecahkan Rekor, Sapu Tangga Lagu di Dunia hingga Tembus 100 Juta Penayangan

PIKIRAN RAKYAT - BTS membuat comeback yang sangat dinanti-nantikan dengan single baru berbahasa Inggrisberjudul Dynamite bersama video musik pada Jumat, 21 Agustus 2020 pukul 13.00 KST atau 11.00 WIB.

Sejak perilisannya, Dynamite BTS terus mencetak rekor dalam jumlah penayangan di YouTube. Dalam waktu 2 jam, video musik Dynamite BTS sudah ditonton sebanyak 29 juta viewers di YouTube, terhitung sejak tayang perdana.

Pencapaian Dynamite BTS mencatat rekor baru menjadi video musik tercepat dalam sejarah YouTube mencapat 10 juta viewers dalam waktu 20 menit.

Video musik untuk single berbahasa Inggris Dynamite BTS telah melampaui tonggak sejarah dengan kecepatan rekor mencapai 50 juta penyangan dalam 8 jam 16 menit.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Soompi Sabtu 22 Agustus 2020, penayangan Dynamite mencapi 60 juta dalam waktu 13 jam 16 menit, memecahkan rekor yang dibuat BLACKPINK How You Like That selama 15 jam 8 menit.

Dynamite BTS melampaui 70 juta penayangan dalam waktu 15 jam 31 menit, dan mencapai tonggak 80 juta penayangan dalam waktu 18 jam 20 menit.

Dynamite BTS ditonton 90 juta penampilan dalam waktu 21 jam 41 menit hingga mencapai 100 juta dalam waktu 24 jam 27 menit.