Soundrenaline 2023 Ada 30 Seconds to Mars hingga TurnOver, Tiket Dijual Hari Ini!

PIKIRAN RAKYAT - Soundrenaline 2023 merilis line up fase kedua yang akan mengisi konser bergengsi tersebut pada 2-3 September 2023 mendatang. Ravel Entertainment sebagai penyelenggara pun melakukan langkah progressive dengan mendatangkan kembali line-up artis luar negeri yang semakin berkualitas.

Menambah nama musisi dunia setelah LAUV dan Kodaline, Soundrenaline 2023 kembali memboyong sederet musisi internasional, diantaranya 30 Seconds to Mars, Explosions In The Sky, Turnover dan satu lagi yaitu The Devil Wears Prada.

“Untuk fase yang kedua ini, kami umumkan dengan line up internasionalnya yaitu Thirty Seconds to Mars, Explosions In The Sky, Turnover dan satu lagi yaitu The Devil Wears Prada," kata Ravel Junardy selaku CEO Ravel Entertainment, Promoter Soundrenaline 2023.

Selain musisi internasional, Soundrenaline 2023 juga akan menyajikan penampilan dari musisi Tanah Air.

Baca Juga: Virus Oz di Jepang Ditularkan Lewat Gigitan Kutu, Kemenkes RI Dorong Langkah Mitigasi

"Kemudian untuk musisi-musisi nasional yang dipastikan akan beraksi di panggung Soundrenaline 2023 ini adalah The Cash, Amigdala, Endah n Rhesa dan The Panturas,“ katanya.

Line up fase kedua Soundrenaline 2023 ini pun terbilang spesial, terlebih beberapa pengisi acara tersebut sengaja diboyong dari Amerika Serikat.

Sebut saja Thirty Second to Mars yang tak memiliki tur ke Asia sengaja datang ke Jakarta hanya untuk menghibur fansnya di Indonesia.

Baca Juga: Virus Oz: Pengertian, Kematian Pertama, dan Pernyataan Kemenkes

Begitu juga Turnover, skuad alternatif rock asal Virginia, Amerika, yang digawangi dua bersaudara Austin Getz (vokal), kemudian Casey Getz (drum), Danny Dempsey (bass) serta Nick Rayfield (gitar) ini ternyata memiliki fanbase yang lumayan besar di Indonesia.