Jadwal TV Nasional Hari Ini: Sabtu 22 Agustus 2020, Ender's Game hingga Kualifikasi MotoGP 2020

PIKIRAN RAKYAT - Sabtu 22 Agustus menjadi waktu akhir pekan yang panjang. Beberapa dari kita tentu lebih memilih untuk bersantai di rumah sambil menonton televisi (TV).

Berdasarkan jadwal TV nasional hari ini seperti, beberapa acara dan film akan ditayangkan guna mewarnai akhir pekanmu.

Seperti film Ender's Game di Trans TV hingga film Korea Selatan The Swindlers di Trans7 menjadi suguhan yang dapat ditonton pada akhir pekan ini.

Baca Juga: Di Tengah Dampak Ekonomi akibat Covid-19, PDAM Tirta Bhagasasi Naikan Tarif, 'Pertama sejak 6 Tahun'

Jadwal TV Nasional Hari Ini, Sabtu 22 Agustus 2020

loading...

Jadwal ANTV Hari Ini

00:00 WIB Jejak Kriminal

00:30 WIB Garis Tangan

02:00 WIB Karma

03:30 WIB Karma The Series

04:30 WIB Gara-Gara Duyung

05:30 WIB Jinny Oh Jinny

07:00 WIB Masha And The Bear

Baca Juga: Satu Keluarga di Sukoharjo Ditemukan Tewas, Kondisinya Sudah Membusuk

08:00 WIB Shiva

09:00 WIB Si AA

09:30 WIB Chandrakanta

11:30 WIB Saraswati Chandra

14:30 WIB Saloni

16:00 WIB Arwah Tumbal Nyai

18:00 WIB Bawang Putih Berkulit Merah

21:00 WIB Belenggu Dua Hati

23:00 WIB Inayah