Raffi Ahmad Ajak Hendery dan Yangyang WayV Main ke Rumahnya: We Make a Crazy Thing

PIKIRAN RAKYAT – Raffi Ahmad mengajak Hendery, dan Yangyang WayV untuk main ke rumahnya ketika mereka berkunjung ke Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan Raffi Ahmad ketika ia dan Nagita Slavina sedang bertemu Hendery, dan Yangyang di gedung SM Entertainment di Korea Selatan.

Hendery, dan Yangyang pun tampak antusias mendengar ajakan dari ayah Rafathar dan Rayyanza tersebut.

“When you come to Indonesia? (Kapan kamu datang ke Indonesia)” kata Raffi Ahmad, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Rans Entertainment, Senin, 26 Juni 2023.

“I think soon (Aku pikir segera)” ujar Hendery.

Baca Juga: Cerita Pria Australia yang Selamat dari Terkaman Buaya: Rahangnya Melingkari Kepala Saya

“If you come to Indonesia, come to my house (Kalau datang ke Indonesia, datang juga ke rumahku)” ucap Raffi Ahmad.

“Oke, ofcourse (Tentu saja),” tutur Yangyang.

“Yeaah,” kata Hendery sambil tertawa.

“We make a crazy thing (Kita buat hal yang gila),” ujar Raffi Ahmad.

Kemudian, Nagita Slavina pun menimpali percakapan tersebut. Ia menceritakan bahwa Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo NCT juga pernah main ke rumahnya.