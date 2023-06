Raffi Ahmad Disebut Sefrekuensi dengan Hendery WayV, Netizen: Ngakak Banget

PIKIRAN RAKYAT – Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membagikan video saat bertemu dengan dua personel WayV, yakni Hendery, dan Yangyang di gedung SM Entertainment di Korea Selatan. Menariknya, para fans pun menyebut Raffi Ahmad sefrekuensi dengan Hendery.

Hal itu terlihat mulai dari menit-menit pertama pada video tersebut, saat Raffi Ahmad menyapa Hendery. Raffi Ahmad juga sempat menyebut nama Indonesia Hendery dari para fans.

“Hendery, koh Hengki” kata Raffi Ahmad sambil bersalaman, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Rans Entertainment, Senin, 26 Juni 2023.

“Hai nice too meet you, aaa my name, you know my name, oh my god. You know my Indonesian name,” ujar Hendery.

Baca Juga: Menyelinap hingga Merusak Rumah di Colorado AS, Nasib Beruang Ini Berakhir Tragis

Momen keduanya itu kemudian disambut tawa oleh Nagita Slavina, dan Yangyang. Kehebohan antara Raffi Ahmad dan Hendery kembali terjadi ketika mereka berbincang sebelum memesan minuman.

“When you come to Indonesia?” ucap Raffi Ahmad.

“I think soon,” ucap Hendery.

“If you come to Indonesia, come to my house,” kata Raffi Ahmad.

“Yeaah,” kata Hendery sambil tertawa.