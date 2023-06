Momen Raffi Ahmad Sebut Nagita Slavina 'Honey' di Depan Personel WayV

PIKIRAN RAKYAT – Raffi Ahmad dan Nagita Slavina lagi-lagi membuat heboh para fans NCT. Pasangan selebriti tersebut membagikan momennya saat mengunjungi gedung SM Entertainment dan bertemu dengan dua anggota dari salah satu unit NCT, WayV yakni Hendery, dan Yangyang di Korea Selatan.

“Hari ini, mau ngopi-ngopi cantik di suatu tempat, tapi hari ini luar biasa ngopinya karena kita ditemenin sama dua orang,” kata Nagita Slavina, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Rans Entertainment, Senin, 26 Juni 2023.

Setibanya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di gedung SM Entertainment, mereka pun menyapa Hendery, dan Yangyang bersamaan sembari bersalaman.

“Hai Yangyang, Hendery,” ujar Raffi Ahmad.

“Nice to meet you, nice to meet you (senang bertemu denganmu). Apa kabar?” ucap Yangyang.

“Hai, nice too meet you,” tutur Hendery.

Ada yang menarik perhatian para fans ketika Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bertemu dengan Hendery dan Yangyang tersebut. Momen itu terjadi ketika Raffi Ahmad menyebut kata Honey saat sedang memesan sejumlah makanan dan minuman.

“Ini ada yang garlic, ada yang honey,” kata Nagita Slavina.

“Honey…honey,honey,honey,” ujar Raffi Ahmad sambil merangkul Nagita.