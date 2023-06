War Tiket Konser Taylor Swift: The Eras Tour Singapura Dimulai

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi asal Amerika Serikat, Taylor Swift akan menggelar konser bertajuk "The Eras Tour" ke sejumlah negara.

Tur yang dimulai pada Agustus 2023 hingga 2024 ini akan digelar di beberapa benua, salah satunya Asia. Khusus Asia, Taylor Swift hanya akan menggelar konser di Singapura dan Jepang.

“EXCUSE ME HI I HAVE SOMETHING TO SAY. I can’t wait to see so many of you on The Eras Tour next year at these new international dates!" kata Taylor Swift.

"(Permisi hey, saya ingin mengatakan. Saya tidak sabar untuk melihat kalian di The Eras Tour tahun depan, ini tanggal (konser) internasional terbaru!)” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui @taylorswift.

Taylor Swift menggelar konser di National Stadium Singapura selama tiga hari, pada 2-4 Maret 2024.

Nantinya, jadwal penjualan tiket konser Taylor Swift di Singapura terbagi dalam dua kategori, yakni;

- UOB Cardmembers Presale: Rabu, 5 Juli 2023 pukul 12.00 SGT (11.00 WIB) hingga Jumat, 7 Juli 2023 pukul 9.00 SGT (8.00 WIB).