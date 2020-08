PIKIRAN RAKYAT - BTS merilis single berbahasa Inggris berjudul Dynamite bersama video musik pada Jumat, 21 Agustus 2020 pukul 13.00 KST atau 11.00 WIB.

Lewat Dynamite, BTS kembali catat rekor baru menjadi video musik tercepat dalam sejarah YouTube yang mencapai 10 juta viewers dalam waktu 20 menit.

Dalam waktu 2 jam, video musik Dynamite BTS sudah ditonton sebanyak 29 juta viewers di YouTube, terhitung sejak tayang perdana.

Dynamite BTS merupakan lagu disko pop yang cerah dan energik dengan komposisi tema kebahagiaan, kepercayaan diri dan nilai kehidupan.

Ketujuh member BTS berharap bisa memberikan energi dan semangat lewat Dynamite untuk orang-orang yang mendengarkannya.

Berikut ini lirik lagu Dynamite - BTS

Cos ah ah I’m in the stars tonight

So watch me bring the fire and set the night alight