Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett Diduga Selingkuh, Aldi Taher Mendadak Diserbu Netizen

PIKIRAN RAKYAT - Aldi Taher ikut terseret dalam isu dugaan perselingkuhan Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett. Tepatnya, banyak netizen malah menunggu Aldi membuatkan lagu spesial untuk adik Raffi Ahmad itu.

Aldi Taher sendiri nampak sedang sibuk dengan berbagai kegiatan selama isu perselingkuhan Syahnaz dan Rendy bergulir dalam berbagai media sosial.

Aldi Taher, kemudian memilih menampilkan unggahan Instagram tentang kegiatannya di hari itu, mulai dari membaca Al-Quran Surah Ghafir ayat 59-66 hingga bernyanyi lagu berjudul Champagne Supernova milik band rock asal Inggris di bawah guyuran air shower kamar mandinya.

Baca Juga: Syahnaz Labrak dan Maki Seorang Artis, Orang yang Pertama Kali Bongkar Perselingkuhan dengan Rendy Kjaernett

Aldi Taher juga tak tertarik menanggapi banyaknya komentar dalam unggahan akun Instagram-nya yang meminta dirinya membuat lagu terkait isu perselingkuhan Syahnaz dan Rendy.

"Ada yang lagi rame bang, di tunggu lagu barunya," ujar pengguna Instagram @nursa***.

"Bang pasti skrg lagi rekaman kan, bsk langsung rilis lagu baruu," ujar pengguna Instagram @harm***.

"Bang lagu syahnaz sore ini langsung jadi ya please thank you," ujar pengguna Instagram @fadhil***.

"Ayuksss bang siap-siap bikin lagu buat syahnazzz," ujar pengguna Instagram @risky***.