Profil Via Beauty Box, Idola K-Pop Baru Asal Bandung

PIKIRAN RAKYAT - BY-U Entertainment, agensi asal Korea Selatan memperkenalkan idola baru mereka, Via sebagai member dari girl group Beauty Box. Profil Via lantas mencuri perhatian netizen Indonesia lantaran perempuan tersebut ternyata berasal dari salah satu kota di Jawa Barat, Bandung.

Via pertama kali diperkenalkan oleh ofisial Beauty Box pada 21 Juni 2023. Kehadirannya praktis mengisi ruang kosong yang sebelumnya ditempati oleh Jerin dan Anh.

Potret wanita berambut panjang itu tampak bertengger di unggahan paling atas Beauty Box sambil memperkenalkan diri dengan 3 bahasa, Inggris, Korea, dan Indonesia.

"Halo, ini Via, member baru Beauty Box dari Indonesia. Terima kasih kepada Wibbon yang telah menunggu kedatanganku dan kepada seluruh member yang telah membantuku. Aku sangat senang untuk memulai perjalanan ini. Semangat!" katanya.

Lantaran Via sebelumnya sempat menjadi anggota pra-debut MEP-C, sejumlah penggemar lama memberi sambutan hangat padanya saat diumumkan menjadi member Beauty Box.

"Ga nyangka Nge stan beauty box dari awal debut eh gada angin gada ujan tiba tiba ada member baru dari indo SEMANGAT VIA!!!!" kata pemilik akun @araisndf.

"finally via kamu debut jangan dengerin kata haters ya tetap fokus sama debut kamu and always fighting," kata pemilik akun @bcscim.

"Selamat atas debut nya via di grub barumu beauty box semoga sukses terus," ucap pemilik akun @laudyagresiana12.