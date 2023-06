Idola K-Pop dari Indonesia Bertambah, Cewek Bandung Ini Bakal Jadi Member Beauty Box

PIKIRAN RAKYAT - Industri Korean Pop atau K-Pop tampaknya akan kedatangan lagi idola baru dari Indonesia. Setelah Dita Karang di Secret Number dan Zayyan sebagai member Xodiac, kini gadis asal Bandung, Via siap bergabung dengan girl group bernama Beauty Box.

Kedatangan Via bahkan diumumkan oleh ofisial Beauty Box pada 21 Juni 2023. Dalam keterangan resminya, agensi memamerkan foto Via yang terlihat menawan menggunakan rok tutu dan kemeja lengan pendek berwarna putih.

Debut via di Beauty Box diawali dengan pesan berisi sapaan pada para penggemar, Wibbon dengan menggunakan 3 bahasa sekaligus, Korea, Inggris, dan Indonesia.

"Halo, ini Via, member baru Beauty Box dari Indonesia. Terima kasih kepada Wibbon yang telah menunggu kedatanganku dan kepada seluruh member yang telah membantuku. Aku sangat senang untuk memulai perjalanan ini. Semangat!" katanya.

Perkenalan Via ini sontak mendapat sambutan hangat dari para penggemar, terutama yang berdomisili di Indonesia.

"Seneng banget, gak nyangka kak via udah gabung disini , sempet khawatir kok KK gak pernah ada kabar di agensi sebelumnya. Eh ternyata kak via udah gabung di sini," kata pemilik akun @andst_one.

"Ahh i hope her idol journey goes well for her ," kata pemilik akun @miclge.

"Bandung pride," ujar pemilik akun @___40.kg.