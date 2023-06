Link dan Alur Registrasi sebelum War Tiket Konser Taylor Swift, Lengkap Beserta Jadwalnya

PIKIRAN RAKYAT – Penyanyi ternama asal Amerika Serikat, Taylor Swift bakal menggelar tur konser bertajuk The Eras Tour ke sejumlah negara pada Agustus 2023 hingga 2024 mendatang. Di Asia, hanya Singapura dan Jepang yang akan dikunjungi pelantun You Belong With Me tersebut dalam tur konsernya.

“EXCUSE ME HI I HAVE SOMETHING TO SAY. I can’t wait to see so many of you on The Eras Tour next year at these new international dates! (Permisi hey, saya ingin mengatakan. Saya tidak sabar untuk melihat kalian di The Eras Tour tahun depan, ini tanggal (konser) internasional terbaru!)” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui @taylorswift, Kamis, 22 Juni 2023.

Meski sejumlah penggemar di Indonesia merasa sedih dan kecewa lantaran Tanah Air tak masuk ke dalam daftar negara yang akan dikunjungi tersebut, tetapi banyak juga yang berniat untuk menonton konser Taylor Swift ke Singapura. Diketahui, Taylor Swift menggelar konser di National Stadium Singapura selama tiga hari, mulai 2 Maret 2024 hingga 4 Maret 2024.

Nantinya, jadwal penjualan tiket konser Taylor Swift di Singapura terbagi dalam dua kategori, yakni;

- UOB Cardmembers Presale: Rabu, 5 Juli 2023 pukul 12.00 SGT (11.00 WIB) hingga Jumat, 7 Juli 2023 pukul 09.00 SGT (08.00 WIB).

- General On-Sale: Jumat, 7 Juli 2023, pukul 12.00 SGT (11.00 WIB).

Calon penonton yang hendak membeli tiket melalui jalur UOB Cardmembers Presale tidak perlu melakukan registrasi. Sebaliknya, calon penonton yang akan membeli tiket melalui jalur General On-Sale harus melakukan registrasi terlebih dahulu, dengan alur sebagai berikut ini;

1. Registrasi bisa dilakukan melalui link berikut ini https://ticketmaster.sg/

2. Registrasi dibuka mulai Jumat, 23 Juni 2023, pukul 12.00 SGT (11.00 WIB) hingga Rabu, 28 Juni 2023, pukul 12.00 SGT (11.00 WIB).

3. Setelah melakukan registrasi, calon penonton akan menerima email konfirmasi (bukan email konfirmasi untuk membeli).

4. Jika tidak kunjung menerima email konfirmasi, disarankan untuk cek folder spam pada email.

5. Calon penonton yang telah terdaftar dan terpilih akan menerima email pada 5 Juli 2023. Email tersebut berisikan informasi soal cara mengakses penjualan tiket, dan kode akses unik.

6. Kode akses tersebut hanya bisa digunakan untuk membeli tiket maksimal sebanyak 4.

Menerima kode tidak berarti menjamin calon penonton mendapatkan tiket. Pasalnya, kuota ketersedian tiket terbatas, dan dijual dengan sistem siapa cepat, maka dia yang dapat. ***