Ucapan Reza Rahadian Soal Film Pasutri Gaje Bukan dari Webtoon Jadi Polemik, Netizen: Jujur, Kecewa

PIKIRAN RAKYAT - Film Pasutri Gaje sedang dalam perbincangan publik, terutama poster yang memiliki desain berlawanan dengan konsep cerita. Kedua aktor dan aktris utama, Reza Rahadian (Adimas) dan Bunga Citra Lestari (Adelia) memiliki pandangan berbeda.

Reza Rahadian menyebut Pasutri Gaje adalah sepenuhnya film dan bukan dibuat dengan merujuk dari webtoon.

Reza Rahadian juga memastikan peristiwa-peristiwa dalam rangkaian alur film Pasutri Gaje tidak memiliki hal yang langsung komikal, tetapi dibuat berdasarkan situasinya.

"Ini bukan webtoon ya. Ini film. Keanehan-keanehan yang muncul juga tidak kemudian menjadi sangat comical. Peristiwa dalam skenarionya menurut saya sudah mendukung bahwa situasinya memang sudah absurd," ujar Reza Rahadian dalam pernyataan di konferensi pers film Pasutri Gaje, dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Kamis, 22 Juni 2023.

"Kami tidak akan kemudian berusaha untuk melucu atau apa," ujarnya lagi.

Dalam kesempatan itu, BCL juga menyetujui ucapan Reza dan meyakini adegan-adegan akan dibuat dengan menyesuaikan suasananya, tanpa berupaya keras untuk tiba-tiba melucu.

"Kita di sini juga dengan cast-cast yang lain yang juga masing-masing kuat karakternya. Adegannya juga mungkin bisa serius, bisa santai, tapi kita enggak ada niat untuk nge-jokes," ujar BCL menyuarakan pandangannya.

Sontak, ucapan Reza Rahadian terkait film Pasutri Gaje bukan diambil dari webtoon membuat banyak penggemar kecewa, terlebih ada tulisan "Based on story from Line Webtoon by Annisa Nisfihani" dalam posternya.