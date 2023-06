Zendaya Mencuri Perhatian Lewat Adegan Menantang di Trailer Film Challengers

PIKIRAN RAKYAT - Aktris Hollywood, Zendaya, tampil memikat dalam trailer film Challengers. Dalam film drama olahraga romantis yang disutradarai oleh Luca Guadagnino, penonton bakal disuguhkan kisah cinta segitiga yang berlangsung selama bertahun-tahun antara tiga pemain tenis.

Mulai dari pertemuan mereka sebagai remaja hingga persaingan mereka dalam turnamen untuk menjadi juara grand slam terkenal di dunia. Para pemain Challengers meliputi bintang MCU, Euphoria, dan Dune, Zendaya, juga ada pula Mike Faist dari West Side Story, dan Josh O’Connor dari The Crown.

Trailer Challengers memperkenalkan Zendaya sebagai pemain tenis terkenal bernama Tashi Duncan yang terjebak dalam cinta segitiga yang penuh gairah dengan sesama pemain tenis, Art Donaldson (Faist), dan Patrick Zweig (O’Connor).

Bertahun-tahun kemudian, Tashi menikah dengan Art dan setelah mengalami cedera serius, dia menjadi pelatihnya. Untuk memanaskan suasana, Tashi meyakinkan Art untuk berkompetisi dalam sebuah acara "challenger" melawan Patrick, yang membangkitkan kembali persaingan dan asmara mereka setelah bertahun-tahun.

Zendaya telah menjadi salah satu aktris potensial Hollywood, terutama berkat penampilannya dalam franchise Spider-Man dan serial Euphoria yang tayang di HBO. Challengers, yang bergenre sebagai film komedi romantis olahraga, jadi peran dengan karakteristik baru bagi Zendaya.

Ia bahkan karena dia menghabiskan tiga bulan untuk berlatih dengan pemain tenis profesional yang kini menjadi pelatih, Brad Gilbert.

Banyak juga pengamat film yang memprediksi Challengers akan jadi jalan untuk Zendaya setidaknya masuk ke nominasi Oscar.

Film ini juga terbilang menjanjikan dengan sosok Luca Guadagnino yang pernah dinominasikan di ajang Oscar berkat film Call Me by Your Name dan Bones and All.