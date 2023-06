Jadwal War Tiket Konser Taylor Swift di Singapura, Bisa Registrasi 23 Juni 2023

PIKIRAN RAKYAT – Penyanyi ternama Taylor Swift membagikan jadwal terbaru tur konsernya bertajuk The Eras Tour melalui akun Instagram miliknya. Dalam jadwal itu, Indonesia tak masuk menjadi salah satu negara yang akan dikunjungi oleh pelantun lagu August tersebut.

“EXCUSE ME HI I HAVE SOMETHING TO SAY. I can’t wait to see so many of you on The Eras Tour next year at these new international dates! (Permisi hey, saya ingin mengatakan. Saya tidak sabar untuk melihat kalian di The Eras Tour tahun depan, ini tanggal (konser) internasional terbaru!)” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui @taylorswift, Rabu, 21 Juni 2023.

Hanya dua negara di Asia yang akan dikunjungi Taylor Swift, yakni Jepang, dan Singapura. Hal itu pun membuat penggemar Taylor Swift di Indonesia merasa sedih dan kecewa.

Meski demikian, banyak penggemar Indonesia yang tak putus asa dan berencana untuk menonton konser tersebut ke negara tetangga terdekat, yakni Singapura. Sebagai informasi, Taylor Swift akan menggelar konser di National Stadium Singapura selama tiga hari, mulai 2 Maret 2024 hingga 4 Maret 2024.

Baca Juga: Syahnaz Sadiqah Disebut Belikan Rendy Kjaernett iPhone, Lady Nayoan: Kamu Selalu Hubungin Suami Saya

Jadwal ‘War’ Tiket dan Link Pembelian

Penjualan tiket konser Taylor Swift di Singapura akan dibuka untuk UOB Cardmembers pada 5 Juli 2023. Sementara itu, untuk general on-sale akan dibuka pada 7 Juli 2023 pukul 12.00 SGT atau 11.00 WIB melalui link berikut ini ticketmaster.sg atau https://ticketmaster.sg/activity/detail/24_taylorswift.

Sebelum melakukan pembelian, para calon penonton yang akan membeli tiket pada general on-sale diminta untuk melakukan registrasi terlebih dahulu mulai 23 Juni 2023 pukul 12.00 SGT (11.00 WIB) hingga Rabu, 28 Juni 2023 pukul 12 SGT (11.00 WIB), melalui link yang sama.

Syarat dan Ketentuan Pembelian

Berikut sejumlah syarat dan ketentuan terkait pembelian tiket konser Taylor Swift di Singapura;

1. Penjualan tiket dibatasi maksimal (empat) 4 per akun.

2. Saat datang ke konser bersama rombongan, setiap orang harus memiliki tiket masing-masing.