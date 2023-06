Uus: Gue Kira Selingkuh Pake Mobile Legend Sudah Paling Beyond, Ternyata Ada Lagi

PIKIRAN RAKYAT - Komedian Rizky Firdaus alias Uus mengaku terkejut dengan adanya perselingkuhan yang komunikasinya dilakukan dengan cara tak biasa.

Sejauh ini, menurut Uus, cara komunikasi paling 'aneh' di antara dua orang yang berselingkuh adalah mengobrol di lobby Mobile Legend.

"Gua kira selingkuh pake lobby mobile legend yang berdua aja ngobrol gitu tapi ngga start match, itu udah paling beyond, eh ternyata ada lagi (selingkuh pakai chat Gojek)," ujar Uus dalam cuitan di akun Twitter pribadinya pada 21 Juni 2023.

Dalam cuitannya, Uus tak menyebut secara spesifik siapa yang dia maksud berselingkuh dengan cara tak biasa.

Cuitan Uus.

Namun, komentarnya itu muncul bersamaan dengan kabar dugaan perselingkuhan Syahnaz dan Rendy Kjaernett.

Beredar kabar bahwa Syahnaz dan Rendy bertukar persan lewat aplikasi ojek online yakni Gojek. Foto tangkapan layar percakapan keduanya beredar di media sosial.

"Sayang, goodnight ya cintaku.. Seneng banget ketemu ayang terus. Sampe rumah cuci-cuci bobo ya sayang, istirahat ya cinta, kabarin aku besok kalau udah jalan ya sayang," ujar kontak yang diberi nama Syahnaz.

"Aku sayang banget banget sama ayang!! Cinta banget-banget sama kamu. Aku ini mau mandi, abis mandi bobo yah muaachhh. Dadah suami aku, love you so much!!!!" ujarnya menambahkan.