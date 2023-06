9 Sinyal Dugaan Perselingkuhan Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett, Lady Nayoan: Saya Ikhlaskan

PIKRIAN RAKYAT - Heboh kasus dugaan perselingkuhan antara Syahnaz Sadiqah dengan suami Lady Nayoan, Rendy Kjaernett. Lady Nayoan membeberkan beberapa isi chat Syahnaz dan Rendy Kjaernett yang diklaim menjadi bukti perselingkuhan antara mereka.

"Goodnight suami, semangat shootnya ya.. kabarin aku terus sayang, aku sayang banget sama ayang! seneng banget ketemu ayang walau bentar, lusa ketemu ya sayang, aku cinta banget sama kamu suami aku, happy anniv sayang!kita harus sama sama selamanya, muachh dadah cintakuu i love you so much," ujar pesan singkat yang diduga dikirim oleh Syahnaz pada Rendy.

Meski Lady Nayoan sendiri mengaku telah mengetahui dugaan perselingkuhan itu sejak 2022, namun dia urung membongkarnya lantaran ada janji yang telah dibuat oleh Syahnaz dan Rendy terkait hubungan mereka.

Belum lagi saat itu, Lady Nayoan dalam kondisi mengandung sehingga enggan memaksakan dirinya untuk memperpanjang urusan demi kesehatan si jabang bayi.

"Aku maafin karena aku masih percaya kalian masih punya hati, lihat aku lagi hamil dan aku memang ngga mau terlalu perpanjang karena fokus dengan kesehatan kehamilanku saat itu," ujar Lady.

Akan tetapi diduga kesalahan itu terus berulang hingga akhirnya Lady memilih mempublikasikan hubungan gelap sang suami dengan Syahnaz.