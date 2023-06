Taylor Swift Gelar Konser Tour ke Asia dan Eropa, Indonesia Masuk List?

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Taylor Swfit akan menggelar konser internasional di Asia, Eropa, dan Australia. Konser itu bertajuk The Eras Tour'.

Di Asia, Taylor Swift hanya akan mengunjungi Tokyo, Jepang dan Singapura saja. Oleh sebabnya, Indonesia tak masuk list jadwal konsernya.

Singapura bahkan menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang bakal dikunjungi Taylor Swift dalam konsernya.

"EXCUSE ME HI! Saya punya pengumuman. Saya tidak sabar untuk melihat banyak dari Anda di The Eras Tour tahun depan di tanggal internasional baru ini! Kunjungi TaylorSwift.com/tour untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, pra-penjualan, dan penjualan Anda!!" kata Taylor Swift di akun Instagramnya.

Di Tokyo, Jepang, Taylor Swift akan konser selama 4 hari, yakni 7-10 Februari 2024. Kemudian tur konser dilanjutkan ke Melbourne pada 16-17 Februari 2024 dan ke Sydney pada 23-25 Februari 2024.

Usai di Australia, Taylor bakal ke Singapura pada 2-4 Maret 2024. Kemudian pada 9-10 Mei, Taylor akan mengunjungi Paris.

Taylor melanjutkan tur konsernya di daerah Eropa ke Swedia pada 17 Mei, Lisbon Portugal pada 24 Mei, Madrid Spanyol pada 30 Mei. Selanjutnya, Taylor konser di sejumlah kota di Inggris, Irlandia, Belanda, Itali, Jerman, Polandia, Australia, dan kembali ke Inggris sebagai konser penutup.

