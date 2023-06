Singapura Menang Banyak, Taylor Swift 'Absen' Konser di Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi asal Amerika Serikat (AS) Taylor Swift mengumumkan jadwal konser dunianya pada tahun 2024. Dalam pengumuman tersebut, sekali lagi Indonesia berhasil dikalahkan oleh Singapura terkait soal konser.

Taylor Swift memutuskan untuk memasukkan Singapura sebagai salah satu destinasi konsernya yang bertajuk 'Taylor Swift, The Eras Tour'. Ia bahkan tak hanya sekali saja mengadakan konser di negeri Singa tersebut.

Penyanyi berjuluk 'TayTay' ini memainkan konser selama 3 hari di Singapura. Konser diadakan di venue National Stadium yang sama seperti Coldplay.

Tapi, nasib berbeda dialami Indonesia. Taylor Swift malah tak memberikan jadwal sama sekali untuk konser di Indonesia, tak memberikan kesempatan para penggemar tanah air untuk bertemu dengannya.

Dalam akun Instagram resminya Taylor Swift @taylorswift pada Rabu, 21 Juni 2023, Taylor mengumumkan jadwal dan lokasi ia melakukan konser dunia. Konser tersebut sudah dilaksanakan sejak 2023.

"Excuse me. Hi i have something to say. I can’t wait to see so many of you on The Eras Tour next year at these new international dates!"

"(Permisi, Halo. Saya ingin menyatakan sesuatu. Saya tidak sabar untuk bertemu kamu-kamu semua di Eras Tour tahun depan dengan jadwal internasional ini," kata Taylor Swift dalam jadwal tersebut.

Singapura menjadi satu-satunya destinasi Asia Tenggara yang ia kunjungi. Ia akan konser di Singapura selama tiga hari berturut-turut yaitu pada 23,24, dan 25 Februari 2024.

