Chat Mesra Diduga Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett di Aplikasi Ojol: Emot Cium dan Panggil Suami Istri

PIKIRAN RAKYAT - Beredar chat mesra diduga antara Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett di aplikasi ojek online (Ojol). Tangkapan layar percakapan keduanya diunggah oleh istri sang aktor, Lady Nayoan.

Padahal, adik Raffi Ahmad tersebut diketahui telah menikah dengan Jeje Govinda sejak 21 April 2018. Keduanya pun telah dikaruniai anak kembar laki-laki dan perempuan yang lahir pada 3 Januari 2020.

Dalam tangkapan layar yang kini beredar di berbagai media sosial, terlihat akun diduga milik Rendy Kjaernett melakukan percakapan dengan kontak bernama Syahnaz di aplikasi Ojol. Bahkan, mereka tampak sangat mesra dengan saling kirim emotikon hati merah dan cium.

"Sayang, goodnight ya cintaku.. Seneng banget ketemu ayang terus. Sampe rumah cuci-cuci bobo ya sayang, istirahat ya cinta, kabarin aku besok kalau udah jalan ya sayang," ucap kontak yang diberi nama Syahnaz.

"Aku sayang banget banget sama ayang!! Cinta banget-banget sama kamu. Aku ini mau mandi, abis mandi bobo yah muaachhh. Dadah suami aku, love you so much!!!!" ujarnya menambahkan.

Tidak hanya itu, dia juga menyertakan emotikon hati berwarna merah dan emotikon cium. Ungkapan-ungkapan sayang tersebut terus dikirimkan melalui aplikasi Ojol tersebut.

Akun diduga milik Rendy Kjaernett kemudian membalas pesan mesra dari kekasih gelapnya tersebut. Panggilan mesra juga terus disampaikan oleh keduanya.

"Aku sayang banget, banget, banget, sama kamu sayang. Seneng banget banget sayang, makasih ya cintaku," tuturnya.