Heboh Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett Diduga Selingkuh, Chat Mesra di Aplikasi Ojol Bocor

PIKIRAN RAKYAT - Syahnaz Sadiqah diduga berselingkuh dengan aktor Rendy Kjaernett. Percakapan mesra yang diduga dilakukan keduanya pun dibongkar oleh istri sah Rendy Kjaernet, Lady Veronica Nayoan.

Bahkan, ada percakapan mesra yang dilakukan keduanya di aplikasi ojek online (Ojol). Dalam percakapan yang disebar Lady Nayoan tersebut, terlihat banyak emotikon mesra yang dikirimkan keduanya.

"Sayang, goodnight ya cintaku.. Seneng banget ketemu ayang terus. Sampe rumah cuci-cuci bobo ya sayang, istirahat ya cinta, kabarin aku besok kalau udah jalan ya sayang," ucap kontak yang diberi nama Syahnaz.

"Aku sayang banget banget sama ayang!! Cinta banget-banget sama kamu. Aku ini mau mandi, abis mandi bobo yah muaachhh. Dadah suami aku, love you so much!!!!" ujarnya menambahkan.

Tidak hanya itu, dia juga menyertakan emotikon hati berwarna merah dan emotikon cium. Ungkapan-ungkapan sayang tersebut terus dikirimkan melalui aplikasi Ojol tersebut.

Akun diduga milik Rendy Kjaernett kemudian membalas pesan mesra dari kekasih gelapnya tersebut. Panggilan mesra juga terus disampaikan oleh keduanya.

"Aku sayang banget, banget, banget, sama kamu sayang. Seneng banget banget sayang, makasih ya cintaku," tuturnya.

"Goodnight istri aku, aku sayang banget banget banget sama kamu yang. Sayang, cintaku, istriku, bobonya yang enak ya sayang. Mimpiin aku sayang, besok ketemu lagi sayangku, istri aku. Besok aku bangun langsung kabarin kamu ya sayang, tungguin aku ya sayang, aku cinta mati sama kamu yang. Love you so much istri aku. Muaaach," kata akun diduga milik Rendy Kjaernett menambahkan.