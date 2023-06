Coldplay Tambah Konser di Singapura jadi 6 Hari, Segini Harga Tiket Lengkapnya!

PIKIRAN RAKYAT - Band asal Inggris, Coldplay menambah lagi jumlah konser mereka di Stadion Nasional Singapura pada awal tahun 2024. Dari awalnya 5 hari, konser Coldplay di Singapura ini ditambah lagi menjadi 6 hari.

Hal ini tentunya akan pecahkan rekor sebelumnya. Sejak mengumumkan konser di Singapura saja, Coldplay sudah memecahkan rekor konser terlama dengan mengadakan konser 4 hari.

Kini, mereka kembali memecahkan rekor konser mereka sendiri. Selama 6 hari, para penonton di Singapura akan dihibur oleh suara Chris Martin dkk.

Coldplay memutuskan untuk tambah waktu konser di Singapura menjadi 6 hari. Hal ini dikarenakan jumlah permintaan tiket yang terus bertambah.

"Due to incredible demand, a sixth Singapore National Stadium Show has been added for Jan 31. Tickets on sale now"

"Karena permintaan yang luar biasa, konser keenam di Stadion National Singapura sudah ditambahkan pada 31 Januari 2023. Tiket sudah dijual sekarang," ucap @coldplay dalam akun Instagramnya.

Harga Tiket Lengkap

Untuk harga tiket, Coldplay langsung mengumumkan harga tiket konser yang mereka jual. Tiket ini dijual bagi para penonton yang ingin menonton pada 31 Januari 2023.

Tersedia 13 kategori tiket dengan 3 di antaranya merupakan kategori spesial. Harga tiket paling murah konser Coldplay di Singapura yaitu Rp750 ribuan.