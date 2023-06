Coldplay Tambah Lagi Konser di Singapura, Total Nyaris Seminggu!

PIKIRAN RAKYAT - Coldplay memutuskan untuk kembali menambah hari konser mereka di Singapura pada tahun 2024. Pengumuman hal ini sudah diumumkan mereka melalui akun Instagram resmi Coldplay di @Coldplay.

Pada Selasa, 20 Juni 2023, Coldplay memutuskan memperpanjang kembali konser mereka di Stadion Nasional Singapura. Dari awalnya 5 hari, konser Coldplay ini dibuat menjadi 6 hari.

Konser Coldplay di Singapura diadakan awal tahun 2024 mendatang. Untuk tanggalnya, konser dilaksanakan pada 23,24,28,27,30, hingga 31 Januari 2023.

Dijelaskan jika konser akan diperpanjang imbas permintaan tiket yang jumlahnya terus bertambah.

"Due to incredible demand, a sixth Singapore National Stadium Show has been added for Jan 31. Tickets on sale now

"Karena permintaan yang luar biasa, konser keenam di Stadion National Singapura sudah ditambahkan pada 31 Januari 2023. Tiket sudah dijual sekarang," ucap @coldplay dalam akun Instagramnya.

Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tiket juga langsung bisa dibeli saat ini juga. Penjualan tiket dilakukan bagi para penonton Coldplay yang ingin nonton konser pada 31 Januari 2023.

Harga Tiket Coldplay

