Kampanyekan Tagar #MC30, Mariah Carey Bakal Rilis Album Bertajuk 'The Rarities'

PIKIRAN RAKYAT - Peringati tahun ke-30 berkecimpung di industri musik, Mariah Carey bakal luncurkan album terbaru.

Penyanyi sekaligus penulis lagu ini akan meluncurkan album bertajuk 'The Rarities' untuk memkampanyekan #MC30.

Diketahui, Mariah Carey memulai debutnya pertama kali pada tahun 1990 setelah menandatangani kontrak dengan label rekaman Columbia Records.

Melalui akun Instagram pribadinya, ia mengucapkan terima kasih kepada penggemarnya dan mengumumkan bahwa album barunya akan rilis pada 2 Oktober mendatang.

“This is one is for you, my fans. It’s to celebrate us, and to thanks you for years of pure love and support. I am so grateful to you. THE RARITIES album is out October 2,” tulisnya, Rabu, 19 Agustus 2020.

Kabarnya album 'The Rarities' tersebut merupakan koleksi favorit pribadi dari Mariah Carey yang diambil dari brangkasnya.

Album tersebut disusun dengan mempelajari arsip pribadinya dan memilih lagu yang memiliki relevensi dan makna pribadi.