Hari Pertama Semesta Berpesta di Bandung, Guyuran Hujan Tak Padamkan Antusiasme Penonton

PIKIRAN RAKYAT - Event Semesta Berpesta di Kota Bandung digelar. Selama dua hari sejak Sabtu, 17 Juni 2023, akan ada 10 band lintas generasi yang bakal manggung di event ketiga ini setelah sebelumnya event yang sama berlangsung di ICE BSD dan Bekasi.

Lapangan PPI Pusenif Bandung sempat diguyur hujan berintensitas ringan sesaat sebelum band Rif tampil membuka panggung hiburan. Meski begitu, antusiasme penonton tidak surut untuk menyaksikan penampilan band rock asli asal Bandung tersebut.

Lagu Radja seolah mengajak para penonton untuk bersemangat sambil bernostalgia. Lagu yang dirilis pada 1997 itu membuat penonton dewasa hingga kawula muda melompat-lompat sambil bertepuk tangan.

Tidak lama setelah itu, sorakan penonton terdengar riuh menyambut kedatangan Iwan Onez, eks bassis band tersebut. Oleh Andi, vokalis band Rif, Iwan Onez diajak tampil membawakan lagu populer.

Di panggung Semesta Berpesta, band Rif membawakan lagu Bunga, Salah Jurusan dan Loe Toe Ye. Sebelum lagu terakhir benar-benar tuntas, dentuman musik tiba-tiba berubah. Penonton diajak mendengarkan Fix You yang dipopulerkan Cold Play, namun dengan aransemen lebih ngegas.

Endah N Rhessa menjadi artis penampil selanjutnya di panggung Semesta Berpesta. Lagu yang dibawakan pasangan ini antara lain When You Love Someone, Menua Bersama, Pulang ke Pamulang.

Waktu semakin malam, Lapangan PPI Pusenif makin ramai didatangi pengunjung. Sebetulnya bukan hanya panggung musik yang disuguhkan di event Semesta Berpesta tetapi ada juga booth kuliner hingga games dan menambah keseruan event di Bandung.

Setelah hampir satu jam break, panggung acara kembali dibuka dengan penampilan dari Cokelat. Cokelat tampil dengan Namara Surtikanti atau Kikan sebagai vokalisnya, setelah 12 tahun meninggalkan grup band tersebut.